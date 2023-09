Addio a Giorgio Napolitano, fu il primo Presidente eletto due volte

Alle ore 19.45, il Presidente Emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, si è spento a 98 anni, nella clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. Sempre accompagnato con discrezione dalla moglie Clio, Giorgio Napolitano, come ricorda l’Ansa, ha iniziato il suo primo settennato al Quirinale, nel 2006, gioendo per la vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio di Berlino e ha concluso i quasi due anni del secondo mandato con qualche rimpianto per non essere riuscito a vedere del tutto compiuti quei cambiamenti istituzionali per i quali tanto si è speso.

Europeista convinto, il passaggio che lo consegnerà alla storia come ‘re Giorgio” (così lo incoronò il New York Times) è quello che nel novembre 2011 porta Mario Monti a palazzo Chigi. Poi sono arrivati Enrico Letta e Matteo Renzi. Napolitano ha rassegnato le dimissioni il 14 gennaio 2015. È divenuto poi Senatore di diritto e a vita quale Presidente Emerito della Repubblica.