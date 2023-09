Agguato nel Foggiano, ferito un 29enne: è grave

Un uomo di 29 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco nella notte a Cerignola, in provincia di Foggia. Il 29enne, con precedenti per reati e attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, era a bordo della sua auto quando è avvenuto l’agguato. A quanto si apprende i colpi di arma da fuoco esplosi dai malviventi hanno raggiunto il 29enne all’addome. Prima trasportato in ospedale a Cerignola, è stato successivamente trasferito alla ‘Casa sollievo’ di San Giovanni Rotondo per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Le condizioni del 29enne sarebbero gravi.