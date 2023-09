Bari si prepara a Italia-Malta: al via la vendita dei biglietti

La città di Bari si prepara ad accogliere il match Italia-Malta per le qualificazioni agli Europei. Appuntamento sabato 14 ottobre (ore 20.45) allo Stadio ‘San Nicola’. Per la 12a volta nella loro storia gli Azzurri saranno di scena nel capoluogo pugliese, dove hanno collezionato 9 successi, un pareggio e una sola sconfitta, quella rimediata con la Francia (1-3) nell’ultima amichevole giocata nel settembre 2016. Sette anni dopo Bari si prepara a riabbracciare la Nazionale e a sventolare il tricolore.

Da ieri, giovedì 21 settembre, è partita la promozione riservata ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card, mentre dalle 12 di oggi, venerdì 22 settembre. scatterà la vendita libera dei tagliandi per assistere al match.

I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

PREZZI DEI BIGLIETTI

– TRIBUNA D’ONORE Euro 60

– TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO Euro 40

– TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. OVER 65 Euro 35

– TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. VIVOAZZ. Euro 30

– TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO Euro 30

– TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RIDOTTO OVER 65 Euro 25

– TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. VIVOAZZURRO Euro 20

– TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 Euro 5

– TRIBUNA EST PRIMO ANELLO RIDOTTO FAM. ADULTO Euro 20

– TRIBUNA EST PRIMO ANELLO RIDOTTO FAM. UNDER 18 Euro 14

– CURVE Euro 14

– CURVE RIDOTTO UNIVERSITARI Euro 10

INFO RIDOTTI. I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini nati dopo il 14 ottobre 2011, mentre i biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 14 ottobre 1958. I biglietti ridotti Vivoazzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. I biglietti Tribuna Est primo anello Settori A-B Promo Famiglia adulto e Under 18 sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, di cui 2 adulti e 1 o 2 minorenni (nati dopo il 14 ottobre 2005). I biglietti di Curva ‘Ridotto Universitari’ sono riservati agli studenti universitari, iscritti all’anno accademico in corso: i tagliandi possono essere acquistati solo presso i punti vendita Vivaticket a presentazione del tesserino universitario.

CORPORATE HOSPITALITY. È attiva la vendita dei pacchetti di Corporate Hospitality: per dettagli e offerte scrivere a hospitality@figc.it.

DIVERSAMENTE ABILI. I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra lunedì 2 e venerdì 6 ottobre fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/, a condizione di essersi registrati allo stesso link entro venerdì 29 settembre.

TESSERE FEDERALI E TESSERE CONI. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2023 con diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla Tribuna d’Onore previo invio documentazione (tessera personale e documento di identità valido) alla mail accrediti.tesserefederali@figc.it fino ad esaurimento dei posti disponibili. Altrimenti verranno ricollocati al Primo Anello Ovest. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2023 non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore avranno accesso al Primo Anello Est previo invio documentazione (tessera personale e documento di identità valido) alla mail accrediti.tesserefederali@figc.it fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le richieste potranno essere inoltrate da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre.

NOTA BENE. La FIGC si riserva il diritto di invalidare il titolo di accesso e/o non consentire l’accesso o la permanenza all’interno dell’impianto sportivo in caso di violazione delle presenti condizioni di biglietteria o qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il possessore del titolo si sia reso responsabile di atti che mettano a repentaglio le condizioni di sicurezza all’interno o all’esterno dell’impianto. I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti solo per il settore ospiti tramite la Federcalcio maltese. La FIGC raccomanda di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. La FIGC non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.