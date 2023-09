Omicidio a Santeramo in seguito a lite, arrestato 49enne

A poche ore dal diverbio a seguito del quale il 71enne, titolare di un’agenzia di assicurazione di Santeramo in Colle, ha perso la vita, è stato arrestato per omicidio preterintenzionale un 49enne del posto senza alcun precedente di polizia. La vittima, Luigi Labarile, è morta in seguito a una caduta dopo un diverbio con un cliente. L’aggressore, un uomo di 49 anni, è stato fermato dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il 49enne si sarebbe recato nell’agenzia di Labarile e qui avrebbe avuto con lui una discussione, presumibilmente per futili motivi. In seguito alla colluttazione, il 71enne è caduto, battendo violentemente la testa, e non si è più rialzato.