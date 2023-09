Santeramo, durante un diverbio cade e muore: indagano i carabinieri

Alle ore 11 circa, militari della Compagnia Carabinieri di Altamura sono intervenuti presso un’agenzia di assicurazione di Santeramo in Colle. Sul posto, poco prima, a seguito di un diverbio verosimilmente riconducibile a futili motivi, il titolare 71enne della stessa agenzia ha perso la vita dopo aver battuto il capo per una caduta.

Il 49enne, presunto autore dell’aggressione, è stato bloccato dai militari dell’Arma. Sul posto, oltre al medico legale, è presente la SOS – Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per eseguire tutte le attività di sopralluogo. Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’evento sono in corso.