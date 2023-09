“Venti euro per 6 ore di lavoro”, la rabbia del cameriere è virale

“Venti euro per sei ore di lavoro, non puoi pagarmi così poco. Mi stai sfruttando”. È virale sui social la protesta di un giovane di Modena che ha ripreso il suo datore di lavoro mentre gli dava 20 euro per 6 ore di lavoro. “Sono stanchissimo, ho fatto avanti e indietro e non sono andato a rubare. Il lavoro nero lo pagano minimo otto euro all’ora”, dice il ragazzo nel video. Alla fine il giovane ottiene 50 euro, 8 euro l’ora, ma solo dopo che aveva minacciato di chiamare la polizia. “Vergognatevi imprenditori italiani – continua la denuncia sui social – Perché i ragazzi spacciano? Perché i ragazzi commettono reati? Per persone come queste”. Cgil, Cisl e Uil intervengono parlando di “episodio che rispecchia il Paese reale. Sempre più casi così e il periodo di prova è regolato dal contratto”. Stefano Corghi, presidente del consorzio ‘Modena a tavola’: “Non siamo tutti così”.