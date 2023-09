Bari, arrivano le recinzioni ma problema non risolto in corso Italia

Nonostante le recinzioni, sistemate dalle Fal, per non fare accedere ai portici di corso Italia, tornano gli accampamenti dei senzatetto. Tra chi riesce a superare le stesse recinzioni e chi si sistema sul marciapiede (impedendo alla fine il passaggio). “La recinzione su corso Italia – denuncia Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il Futuro – non serve a scoraggiare in alcun modo i senzatetto che continueranno a stazionare sempre in quel tratto 24 ore su 24. Ribadisco per l’ennesima volta che per risolvere radicalmente questo annoso problema bisogna trasferire in altro sito il servizio mensa per i senzatetto. Più volte – continua – ho invitato i residenti della zona ad unirci tutti insieme e fare una protesta concreta per far trasferire in altra zona il servizio mensa”.

A sollevare il problema anche un residente sui social di Decaro. “Gentilissimo Sindaco Antonio Decaro lei ha speso giustamente tanti soldi per evitare i dormitori sotto le arcate della Ferrovia in corso Italia – scrive – ma, come testimonia questa foto, evidentemente il problema non è stato risolto! La prego faccia qualcosa affinché tutti i nostri soldi e tutto il suo lavoro non siano vanificati”.