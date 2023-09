Bari, cartolerie prese d’assalto: lunghe file e prezzi da capogiro

In questo periodo, con l’inizio della scuola, i genitori si trovano ad affrontare il problema dei rincari (da capogiro) dei libri e del materiale scolastico per i propri figli. Ma come accade ogni anno le famiglie poi si trovano anche difronte alle file estenuanti che si formano in cartoleria, con liste di attesa per i libri anche di due settimane. A qualsiasi ora della giornata bisogna attendere, anche a lungo.

Ma le lamentele riguardano soprattutto i costi che bisogna sostenere per garantire ai propri figli gli studi. Per i libri delle scuole medie si arriva a spendere in media 300 euro, cifra che sale a 400 nel caso dei licei. A questi bisogna aggiungere anche il corredo scolastico, i cui costi sono aumentati vertiginosamente.

Numerose sono infatti le associazioni di categoria che lanciano l’allarme in tal senso. Si tratta infatti, spiega ad esempio la Federconsumatori, di “Importi che risultano proibitivi per molte famiglie, a cui si aggiungono i costi ancor più onerosi da sostenere per l’acquisto di un pc, dei programmi e dei dispositivi necessari per un utilizzo didattico di tale strumento, divenuto ormai indispensabile”.

Per aiutare le famiglie ad affrontare tali spese esistono diverse misure, a livello comunale e regionale, che prevedono buoni, agevolazioni o gratuità dei testi scolastici per le famiglie con basso reddito.

“Misure sicuramente positive – chiarisce l’associazione – ma non ancora non sufficienti a dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, specialmente alla luce della grave situazione economica che le famiglie stanno vivendo a causa dei forti aumenti che si continuano a registrare”.

Sia per i libri che per il materiale scolastico acquistare prodotti usati rappresenta un’ottima strategia di risparmio, che consente di spendere tra il 26% e il 50% in meno rispetto al nuovo. Dalle classiche bancarelle dei libri usati, ai gruppi sui social network, agli ex studenti, oggi, online e no, sono moltissimi i canali che consentono di trovare prodotti usati a prezzi davvero convenienti. Per quanto riguarda i libri è necessario verificare l’edizione dei testi, evitando di acquistare quelli troppo datati oppure sapendo di dover ricorrere a delle integrazioni con l’aiuto dei professori o dei compagni che hanno acquistato la nuova edizione.

Uno dei modi particolarmente apprezzati dalle famiglie per ridurre al massimo i costi, è l’utilizzo quindi dei libri di seconda mano. Di fatto anche quest’anno, a Bari, è tornato il mercatino del libro usato. E’ partito il 28 agosto e resterà attivo sino al 6 ottobre ed è possibile vendere e acquistare i libri usati delle scuole superiori a metà prezzo. L’iniziativa, portata avanti dall’Unione degli Studenti, si tiene come ogni anno (da 19 anni) a Zona Franka, in via Dalmazia 35. Obiettivo, supportare le famiglie e gli studenti contro il “caro libri” che quest’anno, evidenziano dall’associazione “più del passato” vede “intere famiglie costrette a sostenere troppe spese”.