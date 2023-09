Bomba d’acqua su Bari, strade come fiumi e disagi

Bomba d’acqua su Bari questa sera. Strade come fiumi e disagi in tutta la città. In particolare su San Girolamo, Carbonara, Carrassi e San Pasquale e San Paolo.

Disagi anche alla circolazione ferroviaria. “Si avvisano i signori viaggiatori – fanno sapere Ferrotranviaria – che a causa delle avverse condizioni meteorologiche la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta. Il servizio è garantito mediante autobus sostitutivi”.

Intanto la violenta grandinata che si è abbattuta oggi, 23 settembre 2023, nel Barese e nel Foggiano ha colpito le zone di Ruvo, Terlizzi, Lucera, San Severo e Torre Maggiore. Mentre la pioggia è caduta con intensità diversa su quasi tutto il territorio pugliese.

Al momento si registrano gravi danni alle serre. E, per ciò che concerne le produzioni, in particolare ai vigneti, agli oliveti e nel Foggiano ai pomodori.

Per Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia, “Siamo in una fase molto delicata, in alcune zone la vendemmia è ancora in corso e anche le olive sono esposte”. Al momento, mentre alcune aree sono ancora colpite dalle precipitazioni non è ancora chiara una stima dei danni. “Un evento come la grandinata di oggi pomeriggio, se non compensato, potrebbe causare gravi danni o addirittura mettere a rischio un intero anno di duro lavoro e investimenti. Sfortunatamente – afferma Lazzàro – a causa della mancanza di guadagni adeguati dalla vendita dei prodotti, gli imprenditori agricoli non sono in grado di sottoscrivere polizze assicurative per coprire eventuali danni economici.