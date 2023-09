Italia leader nell’uva da tavola, la Puglia al primo posto

L’Italia produce circa 1 milione di tonnellate di uva da tavola e si aggiudica così il primo posto in Europa nel settore. La regione leader è la Puglia, dove si concentra il 60% della produzione, a seguire la Sicilia col 35% e la Basilicata con il 5%. I dati, diffusi da MacFrut su fonte Apeo, sono stati diffusi on occasione della presentazione della Puglia come Regione Partner di Macfrut 2024 e dell’ Uva da Tavola come prodotto simbolo della 41/a edizione della fiera internazionale dei professionisti dell’ortofrutta in programma al Rimini Expo Centre dall’8 al 10 maggio 2024. I dati indicano inoltre che la produzione di uva da tavola in Puglia ha registrato quest’anno una flessione del 35% a causa della primavera piovosa ed umida, ma la minore quantità sulle piante e le buone condizioni climatiche da fine giugno in avanti hanno favorito una ottima qualità organolettica, fitosanitaria e visiva. Gli analisti segnalano che in Puglia la produzione di uve seedless è stata di circa il 60% e il 40% di uve tradizionali. I principali mercati di commercializzazione del prodotto sono la Germania con il 35%, l’Italia con il 30%, la Francia con il 20% ed il restante 15% in altri Paesi Ue ed Extra Ue.