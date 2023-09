LegalItria, raggiunti 16mila lettori: ora nuova edizione

Oltre 16mila lettori, non solo studenti ma anche donne e uomini con problemi con la giustizia: questo è uno dei risultati registrati da Radici Future Produzioni-LegalItria nei primi otto mesi del 2023. LegalItria è il progetto di lettura contro la devianza e la criminalità, che lo scorso anno ha raggiunto 16mila lettori sui temi delle mafie, la violenza e la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo, le dipendenze, l’ambiente e l’ecologia. Un progetto che ha incluso studenti, lettori con problemi con la giustizia, interni al circuito penale, grazie al contributo del Garante per i detenuti della Regione Puglia e minori con problemi di accesso alla cultura e ai suoi strumenti, grazie al garante dei minori della Regione Puglia.

Un progetto che adesso si rinnova con la nuova edizione aprendosi a nuove realtà per raggiungere un sempre maggior numero di lettori “con cui punta a dare una risposta forte al bisogno di giustizia e alla necessità di trovare una strada di cambiamento che aiuti i ragazzi a divenire cittadini consapevoli”, spiegano gli organizzatori. “LegalItria 2023/2024 entra di nuovo nel vivo delle sue attività – spiega Leonardo Palmisano – nei prossimi mesi, quindi, saremo coinvolti nell’allargamento ulteriore delle nostre collaborazioni. Per questo siamo contenti di poter iniziare a discuterne con nuovi partner per agganciare temi e produzioni, luoghi e dimensioni di valore da portare nelle nostre attività. L’obiettivo primario – continua – è quello di creare una comunità vasta e variegata di lettori che partecipino a progetti diversi ma tutti riconducibili al Principio di Legalità”.