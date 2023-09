Mignani: “Il nostro campionato iniziato quando calciomercato finito”

Ventiquattro giorni dopo, il Bari torna a “casa”. I biancorossi non disputano una gara al ‘San Nicola” dal 30 agosto, quando vennero fermati sul punteggio di 1-1 dal Cittadella. Questa volta, l’avversario dei biancorossi sarà una neopromossa, vale a dire il Catanzaro di Vivarini.

Bari – Catanzaro, gara valevole per la sesta giornata del campionato di serie B si giocherà domani, domenica 24 settembre, alle ore 16.15.

L’avversario – L’Unione Sportiva Catanzaro 1929, meglio nota come Catanzaro, è una società calcistica italiana fondata nel 1927 (sebbene la sua nascita sia fatta risalire tradizionalmente al 1929) disputa da quell’anno i primi campionati. Nel corso della sua storia, la società è stata rifondata per due volte: nel 2006 e ancora nel 2011, in entrambi i casi per questioni finanziarie, che avevano attanagliato il club già nel 1937.

È stata la prima formazione della Calabria a conquistare la Serie A, nel 1971, come in precedenza fu la prima società calabrese a raggiungere la Serie B, nel 1933. Conta sette stagioni in Serie A, di cui cinque consecutive. I suoi migliori piazzamenti sono il settimo e l’ottavo posto ottenuti rispettivamente nel 1981-1982 e nel 1980-1981.

I precedenti tra Bari e Catanzaro sono 43 e il bilancio è leggermente in favore dei galletti: sono infatti 15 le vittorie biancorosse, 17 i pareggi e 11 le affermazioni calabresi. A Bari si sono disputati 20 incontri e i galletti hanno avuto la meglio in 12 occasioni, 6 sono stati i pareggi e 2 le affermazioni giallorosse.

Al “San Nicola” le due formazioni si sono affrontate l’ultima volta il 30 ottobre 2021. Eravamo in serie C e la gara terminò con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. In gol andarono Antenucci e Simeri per i biancorossi, Cianci per i calabresi.

Doppi ex della sfida: Gabriele Rolando, Edi Bivi, Enrico Guarna, Antonio La Fortezza, Carlo Bresciani, Giuseppe Greco, Carmelo Bagnato, Claudio Bandoni, Onofrio Loseto, Amedeo Mangone, Giuseppe Statella, Angelo Carella, Archimede Morleo, Alberto Cavasin, Stefano Brondi, Antonio Soda, Roberto Bacchin, Luca Gentili, Biagio Pagano, Valerio Majo, Alessandro Del Grosso e Ettore Brossi.

Ex del match : Valerio Di Cesare nel Bari Vincenzo Vivarini nel Catanzaro,

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: Gianni Seghedoni, Gaetano Auteri, Antonio Renna e Bruno Bolchi.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Michele Mignani: “La vittoria serve sempre e a chiunque. In ogni partita scendiamo in campo per vincere. Diaw sta meglio e ha lavorato con la squadra: credo che potrebbe essere tra i convocati. Per quanto concerne DI Cesare, cerco di valutare tutti i componenti della rosa e la settimana scorsa ho visto meglio Zuzek.”

Il tecnico del Bari ha parlato anche dei prossimi avversari: “Il Catanzaro, lo scorso anno, ha fatto 96 punti e 102 reti e questi sono numeri importanti. Non hanno cambiato molto rispetto alla formazione della scorsa stagione. E’ una squadra che offre un’infinità d’insidie perchè gioca un calcio propositivo. Non dobbiamo preoccuparci solo di Iemmello.”

In questo avvio di campionato, il Bari ha denotato uno scarso feeling col gol : “Stiamo lavorando per renderci pericolosi. Ma questo non vuol dire che dovremmo schierare 5 attaccanti. Purtroppo il nostro campionato è iniziato quando è finito il calciomercato, è questa la realtà. Stiamo cercando di far crescere di condizione i nuovi arrivati. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare insieme, ma ormai siamo abituati perchè anche negli scorsi campionati, la rosa è stata formata alla fine.”

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-1-2): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Koutsoupias, Maiello, Acampora, Sibilli, Nasti, Morachioli. All.: Mignani

CATANZARO (4-4-2): Fulignati, Veroli, Scognamillo, Brighenti, Krajnc, Vandeputte, Ghion, Pontisso, Sounas, Biasci, Iemmello. All. Vivarini.

Arbitrerà la gara il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno Mauro Vivenzi della sezione di Brescia e Marco Scatrigli della sezione di Arezzo. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, mentre al VAR ci sarà Daniele Paterna (Teramo), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).