Bancarelle distrutte, panico a Modugno durante la festa patronale

Tanta paura ieri sera a Modugno per il nubifragio che ha colpito la provincia di Bari e non solo. Danni alle strutture dei commercianti che avevano allestito gazebo in occasione della festa di San Rocco.

“Era noto da qualche giorno che le condizioni meteo nella giornata di Sabato 23 Settembre, non sarebbero state eccellenti, non a caso la Regione Puglia ha emanato per la stessa giornata un messaggio di allerta gialla di rischio idrogeologico e temporali, esattamente come il Comune di Modugno – denunciano i Cinque Stelle – In molti Comuni limitrofi hanno rinviato qualsiasi tipo di evento, invece nella stessa giornata a Modugno si è tenuta regolarmente la processione religiosa ed è stata concessa l’apertura del luna park e l’installazione di bancarelle da parte dei commercianti ambulanti, che hanno visto letteralmente volare via tutto (prodotti, bancarelle, teloni e gazebo), a causa alle forti raffiche di vento ed all’intenso temporale che si è abbattuto sulla nostra città”.

Attimi di panico (come documentato dal video) che hanno visto, oltre ai commercianti, gridare per ottenere aiuto, e bambini scappare impauriti (alcuni presenti sulle giostre).

“Sarebbe stato molto più diligente e da vero padre di famiglia procedere al rinvio dei festeggiamenti dei santi Patroni, indotto anche alla sicura volontà di valorizzare al meglio, in una giornata con condizioni meteo più adatte allo svolgimento della manifestazione, quelle eccellenze che caratterizzano il settore primario, l’enogastronomia del nostro territorio e l’immagine della nostra città.

Concludiamo rivolgendoci direttamente al Sindaco, Nicola Bonasia, con l’invito ad attuare tutte le azioni nelle sue facoltà, augurandoci che la prossima volta non si affidi solamente alla grazia del Santo Patrono affinché ci sia bel tempo (come da post sulla sua pagina Facebook nella mattinata di venerdì), ma prenda in seria considerazione i rischi per la sicurezza dei cittadini”, conclude la nota.