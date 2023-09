Bari, a Palese cambiano i sensi di marcia: l’ordinanza

La ripartizione Viabilità ha firmato una nuova ordinanza per regolamentare le strade del centro di Palese ed in particolare per il quadrilatero circoscritto da via Capitaneo, corso Vittorio Emanuele II, il nodo ferroviario e la S.S. 16 bis “Adriatica”, una zona “contraddistinta – si legge nell’ordinanza – dalla presenza di vie anguste che non permettono la circolazione a doppio senso di marcia e la contemporanea presenza di veicoli parcheggiati”.

In seguito ad un sopralluogo della polizia locale e del Municipio V e in considerazione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ai volumi di traffico presenti sui sensi di marcia veicolare consentiti sulle strade, con ordinanza si sono disposti i seguenti cambiamenti.

E’ istituito il senso unico di marcia a tutti i veicoli sulle seguenti viabilità:

a. Corso Vittorio Emanuele da Piazza Capitaneo a Via La Croce

b. Vico XII Corso Vittorio Emanuele da Corso Vittorio Emanuele a Vico IV La Croce

c. Vico XIV Corso Vittorio Emanuele da Vico IV La Croce a Corso Vittorio Emanuele

d. Vico I Via La Croce da Via La Croce a Vico XII Vittorio Emanuele

e. Vico IV Via La Croce da Via La Croce a Vico XIV Vittorio Emanuele

f. Via Giovanni Valle da Via Caputo a Corso Vittorio Emanuele

g. Via Caputo da Via Priolo a Via Capitaneo

h. Via Italo Balbo da Via Piacente a Via Priolo

i. Via Ten. Col. Gaetano Piacente da Via Caputo a Corso Vittorio Emanuele

j. Via Francesco Macina da Corso Vittorio Emanuele a Via Caputo

k. Via Gino Priolo da Via Caputo a Corso Vittorio Emanuele

l. Via Gen. Giovanni Vacca da Corso Vittorio Emanuele a Via Caputo

m. Via Josè Maria di Savoia da Via Italo Balbo a Corso Vittorio Emanuele