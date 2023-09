Covid, rallentano i nuovi casi: limitato l’impatto sugli ospedali

Come evidenziato dalla Cabina di Regia che si occupa del monitoraggio Covid-19, “i dati della settimana vanno nella direzione di un rallentamento dell’incidenza dei nuovi casi e, cosa che interessa di più, resta molto limitato l’impatto sugli ospedali”. Lo spiega il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, in merito ai dati del monitoraggio settimanale. Nella settimana 14-20 settembre 2023, sottolinea il ministero della Salute in una nota, si registrano 36.102 nuovi casi positivi con una variazione di +17,3% rispetto alla settimana precedente (n: 30.778); 117 deceduti con una variazione di +18,2% rispetto alla settimana precedente (n: 99); 232.664 tamponi con una variazione di +12,5% rispetto alla settimana precedente (n: 206.748). Il tasso di positività è del 15,5% con una variazione di +0,6% rispetto alla settimana precedente (14,9%).