Nuovo volo Bari-Bruxelles: tre collegamenti a settimana

A partire dal 27 giugno prossimo la compagnia Transavia opererà un nuovo volo tra Bari e Bruxelles. Il collegamento prevede tre frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì e domenica.

DA BARI DA BRUSELLES DOMENICA p.19.05 a.21.35 p.16.00 a.18.20 MARTEDI’ p.10.50 a.13.20 p.7.45 a.10.05 GIOVEDI’ p.10.10 a.12.40 p.7.05 a.9.25

“Con il nuovo volo per Bruxelles – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – ampliamo l’offerta dei collegamenti verso un Paese che rappresenta per la nostra regione il settimo mercato per l’incoming. L’avvio della rotta sulla capitale belga è il frutto di una visione ben oculata e di un attento lavoro del management della nostra società, che ne sono convinto, permetterà di far fronte, grazie alle tre frequenze settimanali, alle esigenze del traffico business e delle istituzioni comunitarie. Ma non solo. Grande attenzione merita anche il traffico etnico, per via della numerosa comunità pugliese che vive e opera in Belgio. Per questo non posso che essere soddisfatto per questo nuovo volo che permetterà un ulteriore sviluppo del traffico incoming e outgoing fra il Belgio e la Puglia”.

Il volo è già in vendita sul sito www.transavia.com