Quali sono i Social Network più usati in Italia?

Il numero di persone che ad oggi utilizza i social media raggiunge ormai i 43,9 milioni, in percentuale l’86,4% degli utilizzatori totali di internet. Il fatto che tutti “siano sui social” non vuol però dire che effettivamente siano social! Ma poter anche solo guardare e chiacchierare di un contenuto visto online, nella vita reale incuriosisce ormai i più.

Il report “Digital 2023- I dati italiani” redatto da We Are Social, racconta un’interessante sintesi di quello che accade nel nostro Paese.

Analizzando alcuni dati, si può facilmente notare che non vi sono grandi differenze in termini di genere nell’uso delle piattaforme social, abbiamo circa un fifty-fifty tra uomini e donne ma abbiamo anche un aumento medio del tempo trascorso sui social, ammontabile a circa 1h e 48m.

Guardando i social media più utilizzati in Italia possiamo notare che è sempre la famiglia Meta ad essere sul podio; in particolare dopo l’ormai conosciuto WhatsApp, c’è Instagram, con oltre 78 milioni di utenti attivi mensili, che risulta essere l’app più popolare del momento. Instagram è l’app, anche per il mondo dei marketers, che produce più ROI e presenta un coinvolgimento elevato rispetto a molte altre piattaforme. A favore di questa app c’è sicuramente il fatto che ha gli strumenti di vendita in-app più sviluppati di qualsiasi piattaforma e diversi sono infatti i sondaggi che dimostrano come la gente preferisca acquistare direttamente tramite app che dal sito Web del prodotto.

A seguire c’è Facebook, che secondo le previsioni crescerà nuovamente a fine di questo 2023. Facebook attrae attualmente oltre 2,3 miliardi di utenti mensili. Un’alta concentrazione del suo pubblico appartiene a Millennials, Boomer e Baby Boomers. Così divisi: un enorme 91% di Baby Boomer, 88% di Millennial e 83% di Boomer.

Continuiamo con Tik Tok, che in pochissimi anni ha superato i più “anziani” Pinterest, Twitter e LinkedIn. È la generazione Z a preferire Tik Tok. Ad oggi il 36% degli utenti di Tik Tok ha tra i 30 e i 50 anni, un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. La potenza di Tik Tok è l’alto tasso di coinvolgimento, che supera tutte le altre piattaforme esistenti, con una media di 10,85 minuti per sessione. In breve, i contenuti di TikTok, se anche al momento non è tra i social più usati, creano dipendenza per quasi tutti i gruppi di età.

La piattaforma più usata fuori dalla famiglia Meta, è invece Telegram.