Sindrome da scuotimento, lo studio per tracciare identikit fenomeno

La Shaken baby Syndrome – grave forma di maltrattamento fisico, che si verifica quando il neonato viene scosso violentemente dal caregiver, come reazione al suo pianto inconsolabile – per quanto non conosca barriere di tipo sociale, economico o culturale, nella maggioranza dei casi (circa il 70%) coinvolge nuclei famigliari con problematicità legate a marginalità sociale, violenza, dipendenza, delinquenza, patologia psichica (soprattutto depressione materna) o organica e spesso si tratta di nuclei già noti all’Autorità Giudiziaria ep resi in carico dalla rete dei Servizi Sociali. È quanto emerso in sintesi da un’indagine di Terre des Hommes presentata presso la sede dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia).

Primo in Italia, lo studio è frutto di una consolidata collaborazione tra la Fondazione, che dal 2017 promuove la campagna #NONSCUOTERLO! e la Rete Ospedaliera per la Prevenzione del Maltrattamento all’Infanzia (Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, Ospedale Vittore Buzzi di Milano, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, IRCC – Gaslini di Genova, Meyer IRCCS di Firenze, Policlinico Giovanni XXIII di Bari e l’Ospedale Santobono – A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Napoli).

La rilevazione, condotta nella primavera del 2023, ha preso in considerazione 47 casi di Shaken Baby Syndrome diagnosticati dagli ospedali partecipanti tra 2018 e 2022. Purtroppo, in 5 casi i gravi danni riportati hanno causato la morte dei neonati, mentre in altri 25 casi a distanza di tempo si sono verificate gravi compromissioni del percorso evolutivo del bambino o della bambina. In 34 casi su 47 i neonati hanno meno di 6 mesi e per tutte le fasce di età identificate (da 0 a 2 anni) sono più frequenti vittime di genere maschile. Il 35% dei bambini e delle bambine risulta essere prematuro e con altre patologie, due fattori che aumentano il rischio di subire scuotimento.

Inoltre, frequentemente lo scuotimento avviene all’interno di un quadro di maltrattamento più ampio. Nella casistica presa in considerazione ben 29 casi su 47 presentano questa drammatica compresenza di diverse forme di maltrattamento. Infatti, uno su 3 dei casi rilevati era già stato in pronto soccorso o per altre patologie (21%) o per sintomi sospetti di scuotimento (15%). E si è accertato che 1/4 dei bambini e bambine arrivate in PS era già vittima di scuotimento. Infatti la maggioranza dei nuclei famigliari coinvolti (33 su 47) presenta problematicità.