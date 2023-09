Sophia Loren cade e si frattura, rinviata la sua visita a Bari

Nella giornata di oggi una caduta nella sua casa di Ginevra ha causato a Sophia Loren delle fratture a livello all’anca. Operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione. Rinviata quindi la cena di inaugurazione a Bari nel ristorante a lei dedicato, prevista per il 26 settembre. “Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi – scrivono dal ristorante -Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie quest’occasione per augurarle una prontissima guarigione”.