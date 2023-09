Tromba d’aria a Lecce, alberi caduti: chiuse 4 scuole

A causa del passaggio di una tromba d’aria questo pomeriggio a Lecce si sono registrati diversi danni nel quadrante sud-ovest della città. In queste ore è in corso la ricognizione dei danni da parte della Protezione Civile e della Polizia Locale e sono al lavoro squadre dei Vigili del Fuoco e della Lupiae per la messa in sicurezza delle strade. Non risultano danni alle persone.

Al momento è stata accertata la caduta di un grosso pino nel cortile della Scuola primaria di Via Cantobelli, dove risulta danneggiata la recinzione. Un altro grosso pino presente nel cortile dell’Istituto comprensivo Ammirato Falcone è stato abbattuto dal vento cadendo su Via Dell’Abate e danneggiando un’automobile privata. Alberi caduti anche nel Parco Galateo, in Viale Grassi, via Cantobelli, via Marconi (Castromediano), Via Paolo VI e anche in Via Guarini, nel quartiere San Lazzaro. Rami in strada in Via Cimarosa, Via Giancane, Via Mercadante, plance pubblicitarie abbattute dal vento in Viale Rossini.

Per consentire il ripristino dei luoghi nella massima sicurezza, sentite le dirigenti degli istituti scolastici, domani mattina resteranno chiuse le sedi di Via Cantobelli e Viale Romagna della scuola Quarto circolo e le sedi di Via Raffaello Sanzio e di Via Abruzzi dell’istituto Ammirato Falcone. Chiuso anche il Parco del Galateo.