“Ammassati come animali”, la protesta sui treni a Bari

Scene come quelle di questa mattina, precisamente alle 8.05 alla stazione di Palese, stanno diventando ormai all’ordine del giorno. Passeggeri ammassati e molti costretti a restare a terra perché sulle carrozze non c’è più posto. “Viaggiamo spesso ammassati come animali – ci raccontano – ma quello di oggi non è solo un caso. Capita davvero spesso”.

I passeggeri da tempo reclamano una maggiore attenzione sul tema. I treni ormai vengono utilizzati anche dai pendolari delle ex frazioni di Bari, come una sorta di metropolitana. “Ma necessitano di un potenziamento del servizio – ci raccontano – o almeno che non saltino le corse. Perché quando capita poi ovviamente si riversano tutti nel convoglio successivo in arrivo”.