Arrestato a Foggia, le minacce al figlio: “Tu sei gay e io ti ammazzo”

“Tu sei gay, pubblicherò tutte le tue foto da travestito su Facebook, ti renderò la vita impossibile, io ti ammazzo, ti taglio la testa”. Queste alcune delle frasi rivolte dal 57enne di Foggia al figlio ventenne contenute nel provedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia notificato all’uomo. Stando alle indagini della polizia, l’uomo, che generava spesso litigi per futili motivi con i familiari, avrebbe minacciato di morte la moglie e il figlio, da quando quest’ultimo aveva rivelato la propria omosessualità. “Non vali niente, ti uccido, ti taglio la testa” alcune delle frasi rivolte alla moglie, quando la stessa interveniva in difesa del figlio. In più di un’occasione, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente, anche brandendo un coltello tra le mani, mamma e figlio, destinatari anche di violenze psicologiche.