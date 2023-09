Bari, al Calamandrei arriva il progetto “Un pesce al dì”

Si terrà mercoledì 27 settembre alle 10 nell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari, sede Calamandrei in via Gaspare del Bufalo 1, l’evento di presentazione della campagna di comunicazione e valorizzazione dei prodotti ittici “Un pesce al dì”, organizzato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi della Pesca. Tema centrale del convegno, rivolto prevalentemente ai medici veterinari, è la valorizzazione dei prodotti ittici come alimento fondante di una dieta equilibrata e sostenibile.

A seguire, ci sarà uno Show Cooking a base di prodotti ittici a km zero e la relativa degustazione, preparati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari con la supervisione dei docenti. Alla manifestazione interverranno le Autorità scolastiche, politiche, civili e militari.