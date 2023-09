Bari, pronto il Direttivo dei giovani di Forza Italia

Il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha presentato questa mattina a Bari la nuova squadra del direttivo giovani di Forza Italia, presentandoli come i “potenziali amministratori locali del futuro”. Forza Italia Bari, è stato spiegato, punta a candidare alle prossime amministrative giovani esperti e capaci, con l’obiettivo di portare in Consiglio comunale anche ragazzi con meno di 25 anni. “In quest’ottica – è stato detto – il partito, in continuità con i suoi valori e nel rispetto della città di Bari e, in particolare, dei giovani e delle generazioni future, ha puntato su competenza e merito per selezionare il nuovo direttivo cittadino dei giovani, composto da potenziali dirigenti e amministratori locali della Forza Italia di domani”.

L’organismo, presentato stamane alla stampa, è composto dal coordinatore cittadino giovani, Giammarco Mari; dal vice coordinatore cittadino giovani, Giovanni Giovine; dal responsabile adesioni, Dario La sorella; dal responsabile dipartimento sport, Emanuele Lapenna; dal responsabile organizzazione, Ivana Cofano; dal responsabile comunicazione, Giuseppe Storelli; e dal responsabile donne, Pachi Mirandi.