Bari, tentata rapina in via Buozzi: nel mirino un furgone

Tentata rapina in via Buozzi. È accaduto in mattinata, intorno a mezzogiorno. Nel mirino dei ladri un mezzo blindato diretto alla filiale dell’Unicredit banca. A sventare il colpo l’intervento dei poliziotti della squadra mobile di Bari. Secondo quanto emerso, a tentare il furto, sarebbero stati in quattro che, probabilmente armati, avrebbero prima bloccato il mezzo per poi tentare di portare via il bottino. L’azione però è stata bloccata dall’intervento immediato dei poliziotti. Non si registrano feriti, sono in corso accertamenti e rilievi da parte degli agenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Foto repertorio