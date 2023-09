Incidente stradale sulla statale di Fasano, due morti

A causa di un incidente, è stata chiusa temporaneamente al traffico la carreggiata, in direzione nord, al km 0,030 della SS379 “Di Egnazia e delle Terme di Torre Canne”, nel territorio comunale di Fasano, in provincia di Brindisi. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolti un mezzo pesante ed un’autovettura. Nell’impatto due persone sono decedute ed una è stata trasportata in ospedale per le gravi ferite riportate. Per consentire le operazioni di soccorso, rilievi e di rimozione dei mezzi, il traffico viene deviato dal km 1,800 lungo la viabilità di servizio adiacente. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine ed il 118 per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza.