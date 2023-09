Incuria e sporcizia sulla statale 272, la denuncia di Forza Italia

“Uno stato di incuria e abbandono che pregiudica l’immagine del territorio, la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente: la strada statale 272, arteria vitale che collega l’uscita autostradale di San Severo a San Giovanni Rotondo, versa ormai in condizioni inaccettabili ed è per questo che chiediamo all’Anas di intervenire immediatamente”. La denuncia è del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.

“La vergognosa presenza di immondizia – continua – , tra cui materassi e lavatrici arrugginite, non solo costituisce un oltraggio al nostro territorio, ma anche un potenziale pericolo per la salute pubblica. Le cunette mancanti, che ad ogni pioggia trasformano la strada in un pantano, sono il segno di un’infrastruttura abbandonata. E come se non bastasse, il noto e maledetto incrocio di “San Matteo” continua a mietere vittime, confermando la sua fama mortale”.

“È assolutamente inaccettabile – conclude – che l’Anas, ente preposto alla manutenzione e sicurezza delle nostre strade, continui a non intervenire. Bisogna uscire da questo stato di inerzia perché non si tratta “solo” di manutenzione stradale, ma di rispetto per la sicurezza delle persone e per l’ambiente in cui viviamo. Continuerò a monitorare e a tenere alta l’attenzione”.