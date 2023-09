La Neuropsichiatria infantile andrà nell’ex mercato di Gravina

L’ex mercato comunale di via Genova, a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, sarà riqualificato e avrà anche maggiori spazi da dedicare alla nuova sede della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. L’Asl Bari, infatti, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica con una previsione di spesa di circa 646mila euro. All’interno si procederà a ridisegnare completamente gli ambienti, con la demolizione di tramezzi e servizi interni esistenti e la ricostruzione degli spazi adeguandoli alle necessità dell’utenza e degli operatori. Prevista, inoltre, la realizzazione di un impianto elettrico per la sola illuminazione notturna delle aree a funzionamento automatico e la rete dati; la fornitura e posa in opera dell’impianto di climatizzazione; la realizzazione dell’impianto idrico-fognante e di quello per la rilevazione fumi e antincendio. Nel progetto è stata anche prevista la possibilità di alimentare la nuova struttura attraverso fonti alternative rinnovabili, come una piccola centrale fotovoltaica da installare sulle coperture. Per portare a termine l’opera, saranno necessari circa 70 giorni per l’acquisizione del progetto esecutivo e altri 150 giorni per i lavori veri e propri.