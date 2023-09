Ancora rifiuti per strada: “L’ignoranza sta portando Bari alla rovina”

La foto è stata scattata in via Cagnazzi nel quartiere Carrassi. Ma potrebbe rappresentare tranquillamente altri angoli della città. Sono innumerevoli infatti le immagini dei residenti che immortalano quantità di rifiuti ingombranti in svariate zone di Bari. Tanto che un stesso cittadino esasperato chiede l’intervento del sindaco Antonio Decaro.

E usa parole forti per descrivere una situazione che sembra quasi diventata una emergenza: “Spero che Antonio Decaro ripeta lo stesso atteggiamento che riservò nella città vecchia – scrive – Devono rimanere lì fino a quando il colpevole non si autodenuncia?”. E poi precisa: “Non sono sempre a favore del nostro sindaco. Lo sanno tutti. Ma l’ignoranza sta portando la nostra città alla rovina. Chi ha visto parli”.