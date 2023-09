Bari, a Palese problemi con il segnale tv: “Va e viene da giorni”

Problemi di ricezione del segnale tv. Accade a Palese, a denunciarlo sono alcuni residenti che hanno segnalato i disagi sui social. Dai canali “oscurati” alla trasmissione a “singhiozzi”, sono solo alcune delle problematiche che stanno riscontrando disagi che non permettono di fruire del servizio. “Stiamo avendo problemi di ricezione. Il segnale va e viene” – sottolinea una residente, alla quale fanno eco tanti altri.

“Da quando hanno potenziato il ripetitore in via Duca d’Aosta – spiega un altro residente – mi capita spesso di avere problemi sui canali tv, non so se sia o meno una coincidenza”. “I problemi di ricezione – spiega un altro – si riscontrano sempre nelle ore serali e notturne soprattutto quando fa caldo. È un problema generalizzato di un ripetitore da cui la maggior parte delle nostre antenne attinge il segnale. Purtroppo non si può fare nulla perché bisogna aspettare che il problema venga risolto alla fonte. Inoltre è bene far controllare gli impianti di casa se sono predisposti con filtri 4G” – conclude.

La situazione è analoga in diverse zone del quartiere e riguarda non solo i canali Mediaset, ma anche Rai o, in altri casi, Telenorba. Problematiche simili, segnala unna lettrice, sono state riscontrate anche a San Girolamo. Ma non solo, anche dal Libertà arrivano segnalazioni riguardanti in particolare le ore serali.

“Un vero peccato – spiega a Borderline24 un residente – si tratta di un servizio per il quale paghiamo, senza contare le spese anche elettriche, ma ultimamente funziona a singhiozzo e ci si trova spesso costretti a dover riprogrammare tutto o, in alternativa, spegnere la tv e optare per altri servizi. Non è chiaro da cosa sia dipeso il problema, speriamo però risolvano presto” – conclude.

