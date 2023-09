Bari, detrazione Irpef: online l’avviso. “Per famiglie con più figli”

È online sul portale istituzionale del Comune l’avviso pubblico finalizzato all’attribuzione di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni all’addizionale regionale Irpef per carichi di famiglia di cui all’art. 3, l.r. 40/2015. L’avviso è finalizzato all’attribuzione di un sostegno economico per il periodo di imposta 2022 pari a 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Inoltre, la suddetta detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104.

La legge regionale, in particolare, stabilisce la maggiorazione degli importi delle detrazioni per figli a carico previste dal Testo unico delle imposte sui redditi. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consentano la fruizione delle detrazioni, il contribuente può usufruire di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. Le misure di sostegno economico oggetto dell’avviso saranno attribuite agli aventi diritto secondo l’ordine di presentazione delle relative istanze, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

L’istanza per l’attribuzione di queste misure di sostegno economico dovrà essere redatta dall’interessato in conformità al modello allegato all’avviso pubblico (allegato n. 1) e dovrà essere accompagnata da copia di documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. Gli interessati, purché residenti nel Comune di Bari, dovranno presentare le istanze entro il 31/12/2023, mediante consegna a mano presso lo Sportello del Servizio di Segretariato Sociale del Municipio di residenza (per sedi e orari, è possibile consultare l’allegato n. 2 all’avviso pubblico), oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: minoriefamiglie.comunebari@pec.rupar.puglia.it, con il seguente oggetto: DETRAZIONI IRPEF 2022.

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi: allo Sportello del Segretariato Sociale presso il Municipio di residenza (per i relativi contatti, si veda l’allegato n. 2 all’Avviso pubblico); alla Dott.ssa Rosanna Favia – Ripartizione Servizi alla Persona – Settore Servizi Sociali – P.O.E.Q. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie, Largo Ignazio Chiurlia, n. 27, 70122, Bari; PEC: minoriefamiglie.comunebari@pec.rupar.puglia.it; e-mail: r.favia@comune.bari.it; tel. 0805773942.