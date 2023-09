Bari, turisti accompagnati senza permessi: scoperti 8 Ncc abusivi

Negli ultimi 20 giorni sono state 8 le contestazioni degli agenti della Polizia Locale di Bari a carico di soggetti sorpresi in esercizio di attività di noleggio con conducente NCC senza alcuna autorizzazione o in violazione alle prescrizioni previste per chi esercita tale attività con una licenza di NCC.

A seguito di attività di appostamento, in varie località, sono state diverse le contestazioni rilevate.

Il 4 settembre sorpreso un Mercedes Vito con 5 passeggeri trasportati da Taranto a Bari e un Opel Vivaro con 2 passeggeri in viaggio da Aeroporto Karol Wojtyla ad un b&b di Ostuni.

Il 5 settembre un Mercedes sorpreso a caricare due passeggeri da Aeroporto.

11 settembre un Fiat Scudo con 6 passeggeri in viaggio da Aeroporto a centro città ove avrebbero noleggiato una vettura senza prenotazione. Il 13 settembre sorpreso in Aeroporto un Mercedes E250 con 2 passeggeri diretti verso Cerignola e un altro veicolo con 4 passeggeri diretti vs Savelletri.

Il 17 settembre sorpreso altro veicolo Mercedes che dal Porto di Bari trasportava 4 passeggeri vs Caserta .

Il 23 settembre sorpreso in Aeroporto un veicolo con 3 passeggeri stranieri provenienti da Otranto. Ieri 25 settembre infine è stato intercettato in Aeroporto un veicolo con 2 passeggeri diretti verso il monopolitano.

Nelle diverse circostanze, emergeva sempre l’esercizio di attività NCC senza la prescritta autorizzazione a svolgere attività di noleggio con conducente o in violazione delle prescrizioni previste dalla Legge.

La sanzione pecuniaria prevista dal codice della strada prevede la sospensione del documento di circolazione da 2 a 8 mesi.

“Dai controlli degli ultimi mesi emerge una situazione di irregolarità diffusa soprattutto per le destinazioni o gli arrivi da fuori città di Bari che renderebbe necessaria una attività di controllo più estesa e mirata in tutta la Regione, a garanzia della tutela degli utenti che utilizzano servizi pubblici di trasporto ma anche a tutela di chi esercita l’attività di trasporto pubblico (taxi o NCC) nel rispetto delle regole”, spiegano dalla polizia locale.