Calcio, “Falso in bilancio”: De Laurentiis indagato a Roma

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è indagato a Roma per falso in bilancio. Al vaglio degli inquirenti le operazioni per l’acquiso del calciatore Victor Osimhen, effettuato dalla società nel 2020. Il fascicolo è arrivato a Roma dalla procura di Napoli, non competente a livello territoriale in merito a falso in bilancio, avendo la Filmauro sede legale nella capitale. Si tratta dunque di un atto dovuto. Nel giugno del 2022, in seguito a mandato dei pm napoletani, la Guardia di Finanza aveva sequestrato le carte relative alla compravendita del calciatore di origini nigeriane proveniente dal club francese del Lille. Le perquisizioni erano state svolte sia a Castel Volturno, sia a Roma e in Francia.