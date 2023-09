Costa Ripagnola, Tar Puglia rimanda la decisione sullo stop ai lavori

Il Tar Puglia ha rimandato la decisione in merito allo stop ai lavori a Costa Ripagnola, area verde a Nord di Polignano a Mare in cui la società Serim intende realizzare un resort. Si è tenuta oggi l’udienza relativa proprio alla richiesta di sospensione dei lavori portata avanti dai gruppi ambientalisti. Gli avvocati del comitato “I gabbiani della Costa”, Ascanio Amenduni, Fabrizio Lofoco e Giacomo Sgobba avevano chiesto l’annullamento della determina con cui, nel 2022, la Regione dichiarò valido il provvedimento autorizzatorio unico regionale del 2019 che autorizzava i lavori a patto che la Serim eseguisse però opere di ripristino e rimozione di alcuni abusi edilizi.

Proprio in virtù di questo era stata richiesta la sospensione dei lavori. La vicenda è poi finita davanti al Tar per la seconda volta. Il primo ricorso fu rigettato ad aprile dai giudici amministrativi pugliesi, che non ritennero validi i presupposti per accogliere l’istanza cautelare né ritennero possibile l’accoglimento del ricorso nel merito. Il Consiglio di Stato ha poi nuovamente accolto la richiesta di sospensiva degli ambientalisti rimandando nuovamente la questione al vaglio del Tar, chiamato a decidere nel merito. I giudici però, dopo l’udienza tenutasi in mattinata, hanno rimandato la decisione.

Foto repertorio