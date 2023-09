Da Taranto a Napoli con eroina nella pancia, arrestato 39enne

Da Taranto a Napoli con 76 ovuli di eroina nella pancia. Un 39enne di origini nigeriane, residente a Taranto, è stato arrestato dai finanzieri della compagnia di Capodichino e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – SOT 1 Napoli Capodichino, nell’aeroporto partenopeo. L’accusa è di traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, in particolare, trasportava in pancia 1.100 grammi di eroina.

Il 39enne, sottoposto a un controllo nella sala di arrivi dell’aeroporto di Napoli si è mostrato molto nervoso fornendo risposte evasive alle domande degli operatori in merito alle ragioni del viaggio tanto da insospettirli e indurli a eseguire controlli maggiormente approfonditi. L’uomo è stato così trasportato all’ospedale del Mare di Ponticelli dove, in seguito a una esame radiografico, è stata riscontrata la presenza di 76 ovuli di eroina. Ognuno di essi pesava circa 13 grammi per un peso complessivo di 1,1 chilo nascosti con la tecnica del “body packers”. La sostanza avrebbe fruttato, se immessa sul mercato nazionale, circa 120mila euro. Il 39enne è stato arrestato e condotto in carcere, nella casa circondariale di Poggioreale.

Foto repertorio