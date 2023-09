Danni per maltempo, Regione Puglia riconosce stato di calamità

È stata approvata all’unanimità in Consiglio regionale la mozione per il riconoscimento dello stato di calamità naturale in seguito ai danni provocati dal maltempo relativi, nello specifico, agli episodi verificatisi sabato scorso che hanno messo in seria difficoltà il settore agricolo nel Nord Barese e nel Foggiano. Il primo firmatario della mozione è il consigliere Saverio Tammacco.

La decisione si è resa necessaria per via degli effetti devastanti causati all’orticoltura e all’ovicoltura, ma anche alla viticoltura e al florovivaismo negli scorsi giorni. Fattore che ha portato la giunta ad attivarsi per far riconoscere lo stato di calamità da parte del ministero delle Politiche agricole chiedendo a quest’ultimo e all’assessorato competente l’attivazione di un fondo straordinario.