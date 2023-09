Si sposta a Bari il set del film “Kill em all 2” che ha come attore protagonista una delle icone più famose di Hollywood: 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐦𝐦𝐞. Come si vede dalla foto infatti scattata qualche minuto, è stato istituito il divieto di fermata in via Redi dalle 14 del 29 alle 24 del 30 settembre.

L’attore belga è stato impegnato fino a qualche giorno fa nelle riprese del film americano nel rione Loseto. Ma Van Damne è stato già paparazzato per le vie del centro di Bari.