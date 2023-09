Latitante arrestato a Brindisi, D’Attis: “Colpo importante per Stato”

“Un colpo importantissimo a favore dello Stato contro la criminalità organizzata”. Sono le parole del vicepresidente della commissione Antimafia, Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia in Puglia, in seguito all’arresto del latitante Cosimo Lamendola, nascosto in un trullo tra Cisternino e Ostuni e ricercato da mesi.

“Ieri – ha sottolineato D’Attis – abbiamo ringraziato la compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni e proprio oggi, gli stessi agenti assieme al Norm e alle Api, aliquote di pronto intervento, hanno portato a segno un colpo importantissimo assicurando alla giustizia il latitante Cosimo Lamendola. Era ricercato dall’alba del 18 luglio quando era stata effettuata l’operazione “The Wolf”. Ai magistrati, in primis al pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, alle forze dell’ordine e a tutti i protagonisti dell’operazione, anche a nome del presidente della Commissione, Chiara Colosimo, va il nostro ringraziamento più sentito: con il loro impegno testimoniano la presenza dello Stato contro la criminalità organizzata” – ha concluso.

Foto repertorio