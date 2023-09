Dall’inciviltà alle strade sporche: “Bari? Bella, ma peggiorata”

“Sono venuta in vacanza a Bari, nella mia bellissima città. È una cosa che non i può vedere”. Inizia così il racconto di una cittadina barese, ormai residente ad Ancona, che sui social ha voluto condividere la propria esperienza relativa al ritorno, in qualità di turista, nella sua città di origine dove, spiega, si è ritrovata dinanzi a uno scenario in cui, a fare da contraltare alla bellezza della città, ci sono strade sporche e piene di rifiuti.

“Ho vissuto fino all’età di 27 anni a Bari poi sposandomi mi sono trasferita – prosegue – finché mia mamma ha vissuto a Bari tornavo sempre per respirare aria di casa. Ora continuo a venirci per incontrare mia sorella e spero ogni volta di trovare migliorata la città. Ma è una speranza inutile – conclude allegando al post affidato ad un gruppo social dedicato al quartiere Carrassi – Bari è bellissima, stupenda e meravigliosa, ma l’inciviltà la fa da padrona”. Non è la prima volta che un ex residente si ritrova a dichiarare parole simili, solo poco tempo fa, un ex cittadina, aveva affidato a Borderline24 la propria testimonianza. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri che la città la vivono quotidianamente.

Se da una parte c’è chi incolpa gli incivili, sottolineando che la situazione è simile in diversi quartieri, in particolare al Libertà, dall’altra c’è chi invece punta il dito contro l’amministrazione, sia per l’assenza di pulizia costante, sia per la scarsità di cestini per i rifiuti che porta, “quei pochi presenti nelle diverse zone a riempirsi fino a trasbordare”. “Ormai Bari è una discarica a cielo aperto”, scrive una cittadina. “Ci sono cassonetti con pedaliera rotta che non vengono riparati” – scrive un altro. Basta farsi un giro per Bari – racconta invece una residente a Borderline24 – per rendersi conto di quanta sporcizia e incuria ci sia, non solo da parte dei cittadini, ma anche da parte dell’amministrazione. In alcuni casi i cassonetti o i cestini vengono svuotati dopo giorni e le strade, inoltre, sono putride, la sporcizia sta lì da anni, in alcune zone c’è una puzza insopportabile. Questa città è da cartolina, ma solo all’apparenza: in realtà è molto peggiorata” – conclude. Situazione analoga anche in altri quartieri della città, in particolare nel Municipio 5 dove, evidenziano alcuni residenti: “ci sono zone in cui non si vedono operatori ecologici”. “Grazie di cuore – scrive infine un cittadino residente a Palese – alla carenza di servizi e alla totale assenza di controlli da parte degli organi preposti. Ma soprattutto grazie ai porci, alcuni residenti, altri semplici avventori, per la loro inciviltà e mancanza di cura e rispetto del territorio”- conclude riferendosi, in particolare, a una situazione che riguarda “da sempre” la piazzetta in via Veneto a Palese, quartiere in cui “ci sono pochissimi cestini e cassonetti”.

Foto Facebook