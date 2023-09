Bari, il degrado di piazza Umberto “senza fine”

Ci sono rifiuti ovunque, cassonetti rotti, cartoni lasciati a terra e immondizia bruciata. Non siamo in una estrema periferia (anche se sarebbe scandaloso lo stesso), ma siamo in pieno centro. In piazza Umberto. Una delle piazze più importanti della città che ormai versa in condizioni irrecuperabili. I marciapiedi sono pieni di rifiuti. I viali sono impercorribili a causa di alcune persone che anche in piena mattina spacciano. Ci sono senzatetto che girano scalzi. E cattivo odore proveniente da alcune aiuole.

I residenti e i commercianti attendono da anni il restyling: un progetto promesso e non ancora realizzato. Ma nel frattempo? Residenti e commercianti devono adattarsi a vivere in queste condizioni? E l’immagine che presentiamo alla città, ai turisti, a pochi giorni dall’avvio della tassa di soggiorno, è questa?