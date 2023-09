Bari, resistono alle intemperie i lucchetti degli innamorati

Resistono alle intemperie i lucchetti sulla “passerella” pedonale in ferro di viale Imperatore Traiano, che collega il quartiere Japigia con Madonnella. Ce ne sono circa dieci, sistemati nel corso degli anni, con sopra ancora le iniziali degli “innamorati”. “Sarebbe bello vederne di più, anche colorati – ci racconta un residente – sul modello dei ponti più famosi delle grandi capitali europee. Potrebbe essere anche un appuntamento per i turisti. Certo la visuale non è delle migliori, visto che stanno i binari, però questi lucchetti danno speranza”.