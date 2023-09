Da Amtab ad Asi e viceversa, lo “strano intreccio di nomine”

“Delle due l’una o l’avvocato Domenico Mariani e dott.ssa Angela Donvito sono geni e insostituibili o il sindaco Antonio Decaro ha finito la lista degli ‘amici’ da sistemare. Oltre le battute, per?, qui è in ballo un vecchio detto ‘chi controlla il controllore?’, perché in questo caso la confusione è non solo sovrana, ma preoccupante”. La denuncia è del consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro.

“Da maggio scorso il direttore dell’ASI Consorzio e ASI spa, Mariani, è anche il direttore dell’Amtab, il distacco è stato autorizzato dal Consorzio, ma non dalla spa, ma la cosa più bizzarra è che il revisore dei conti del Consorzio ASI, Donvito, da agosto è diventata presidente dell’AMTAB – continua – Quindi ricapitolando: il revisore dei conti dell’ASI, Donvito, che deve controllare il lavoro del direttore dell’ASI, Mariani, è poi nell’AMTAB il presidente che ha come direttore il ‘suo’ direttore dell’ASI, Mariani.

“La prima domanda che andrebbe fatta è: come fanno a trovare il tempo per ricoprire tutti questi ruoli cos? importanti sul piano amministrativo, visto che parliamo di due aziende pubbliche dalle quali dipendono molti servizi alla città e alle imprese? Ma chi controlla chi se i servizi vanno bene o vanno male (compresi i relativi conti)? Una domanda che non facciamo a caso: l’ex presidente dell’AMTAB, Sabino Persichella, aveva lasciato proprio per gli oltre quattro milioni di debiti dell’azienda e per contrasti su ripianarli. Per altro su questo avevamo chiesto a Decaro di venire in Consiglio comunale a fare chiarezza… ma capiamo che il pasticcio di funzioni fra ASI e AMTAB consigliano al sindaco più social d’Italia a fare qualche selfie in più come distrazione di massa”. Da segnalare che l’ex presidente dell’Amtab, Pierluigi Vulcano, è diventato presidente del consorzio Asi.