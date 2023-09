Mare sicuro 2023, salvate 172 persone e soccorse 50 barche

Centosettantadue persone salvate, dieci recuperate prive di vita, 50 unità soccorse: sono i numeri dell’operazione Mare sicuro 2023, attiva dal 17 giugno al 17 settembre scorsi, lungo tutte le coste della Puglia e della Basilicata Ionica, grazie al lavoro delle donne e degli uomini della Capitaneria di porto – Guardia costiera. I circa mille chilometri di costa sono stati monitorati ogni giorno da 220 militari impegnati, 33 mezzi navali e 28 terrestri, pronti a intervenire in caso di emergenze per la sicurezza in mare di bagnanti e diportisti. Sono stati complessivamente 32.577 i controlli e 36mila i metri quadri di spiagge illecitamente occupate restituite alla libera fruizione.

Dall’analisi dei dati, resi noti dalla Capitaneria di porto di Bari, rispetto al 2022 il numero dei soccorsi ha registrato una diminuzione costante, “segno di una sempre maggiore consapevolezza dei diportisti e dell’importante ruolo svolto dalla Guardia costiera nell’attività di informazione e prevenzione”. Proprio la prevenzione “rimane al centro degli obiettivi del corpo e verrà perseguita anche nel periodo invernale con una serie di attività volte ad accrescere tra i fruitori del mare, i cittadini e gli studenti la cultura del mare”, prosegue la Capitaneria di porto. Inoltre, anche quest’anno Guardia costiera, Regione Puglia e Ufficio scolastico regionale organizzeranno ad aprile la Settimana blu 2024, che si concluderà l’11 aprile, Giornata nazionale del mare e della cultura marinara.