Rincari bollette, fino a 191 euro in più a famiglia

“Se le previsioni di Nomisma sui prossimi aumenti delle tariffe di luce e gas dovessero trovare riscontro, “per le famiglie si tratterebbe di una maggiore spesa complessiva pari a +191 euro annui a nucleo”. Lo afferma Assoutenti in vista dei prossimi aggiornamenti tariffari. Un incremento del 12% per l’energia elettrica corrisponderebbe a una maggiore spesa su base annua pari a +77 euro a famiglia, che porterebbe la bolletta della luce a quota 721 euro annui – analizza Assoutenti – Per il gas un rincaro del 9% si traduce in un aggravio da +114 euro a nucleo, con la bolletta annua della famiglia tipo che salirebbe a 1.380 euro. Complessivamente quindi – conclude Assoutenti – la maggiore spesa annua sarebbe di +191 euro, con un conto per le forniture di luce e gas che arriverebbe in totale a 2.101 euro annui a famiglia”.