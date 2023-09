Tigri ed elefanti nelle gabbie, il video da Casamassima

Il video è stato inviato da un lettore di Borderline24 ed è stato girato a Casamassima. Nelle immagini si notano animali come tigri e cammelli (ma il lettore parla anche di Elefanti), rinchiusi in gabbie, sotto il sole. “Vedere questi poveri animali rinchiusi in queste condizioni fa male al cuore – denuncia un lettore – come fa una tigre a stare in pochi metri quadri, sotto il sole? E un elefante?”.