Bari, revocata la concessione per il food truck a Pane e pomodoro

Per il secondo anno consecutivo il Comune procede con la revoca della concessione demaniale per uno dei due food truck a Pane e pomodoro. Dopo i problemi della scorsa estate, anche quest’anno si sono verificate difficoltà anche dal punto di vista organizzativo. L’idea dei food truck sembra quindi proprio non decollare.

Oggi, con determina dirigenziale, vista la comunicazione acquisita il 27 settembre da parte di uno dei due assegnatari del food truck di rinunciare, “a far data dal mese di settembre 2023, alla concessione demaniale marittima avente durata di mesi 5 , per il posizionamento di un food truck per l’esercizio dell’attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria presso l’area demaniale marittima denominata “Pane e Pomodoro” sita in Bari al Lungomare Perotti e Corso Trieste”, si legge nell’atto. Anche per il prossimo anno il Comune dovrà nuovamente rifare il bando per l’assegnazione del food truck, sempre se la nuova amministrazione confermi il progetto. Considerando che il bar all’interno della spiaggia barese è chiuso da anni.