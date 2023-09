Bari, dai fanali agli specchietti: in aumento i furti di pezzi di auto

I furti ormai sono all’ordine del giorno. Non solo di auto, ma anche di pezzi di veicoli: dai volanti ai fari fino agli specchietti. L’ultimo episodio denunciato a Poggiofranco: qualcuno ha pensato bene di rimuovere i fari posteriori di un’auto. “Sii felice, sei a Poggiofranco” commenta il cittadino pubblicando la foto. Poche ore prima un altro furto, anche questa volta di fari posteriori di una Cinquecento, parcheggiata in via Giulio Petroni.

Le auto vengono quindi sistematicamente “smontate”, in base ai pezzi di ricambio che servono ai ladri. “Sembra che vengano a fare la spesa – ci racconta un residente di Poggiofranco – a chi tolgono il volante, a chi i fari, a chi i tergicristalli o gli specchietti. Ma i controlli dove sono? Ogni volta dobbiamo spendere decine e decine di euro per ripristinare il danno subito”. (foto facebook)