Bari e il caos cantieri in centro: “Tutto paralizzato”

L’apertura di un nuovo cantiere in pieno centro, precisamente in piazza Umberto, sta causando non pochi disagi agli automobilisti e ai residenti. Tutte le strade che circondano piazza Umberto sono “paralizzate” da decine di auto in coda e clacson continui. “I cantieri vanno anche bene – ci raccontano degli automobilisti – ma non in questa maniera e non tutti insieme. Ci sono cantieri ovunque, da quelli per la ristrutturazione di edifici a quelli per le condotte. Fatto sta che i posti auto sono sempre meno e le auto non fanno che girare e girare alla ricerca di un posto. Si creano code interminabili soprattutto di mattina e nel tardo pomeriggio”.