Bari, parcheggio “fantasioso” nel quartiere San Pasquale

Che a Bari il problema dei posti auto sia particolarmente sentito, è cosa risaputa. C’è quindi chi, prova ad arrangiarsi con parcheggi “fantasiosi”. Come il proprietario di quest’auto immortalata, nella tarda mattinata di oggi da un lettore di Borderline24, all’angolo tra via David e via Quarto, nel quartiere San Pasquale. D’altronde l’automobilista in questione aveva da fare una cosa molto importante: una fotocopia nella vicina fotocopisteria. Poteva forse perdere a tempo a cercare un posto adeguato? Assolutamente no. Meglio lasciare l’auto praticamente al centro strada! Ci riferiscono che abbia avuto anche la fortuna di non essere multato. E se non è fortuna questa!