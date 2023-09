Bari, per 21 ore rubinetti a secco: disagi in vista

Acquedotto Pugliese effettuerà lavori su una condotta idrica di alimentazione, per consentire al Comune di Bari i lavori di posa in opera della nuova tubazione di fognatura bianca su via Gentile a partire dall’incrocio con via Toscanini verso la tangenziale.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 2 ottobre 2023 nel quartiere Sant’Anna di Bari, in particolare nelle seguenti vie:

· via Gentile dall’intersezione con Via Michele Quintavalle fino alla tangenziale,

· via Michele Quintavalle,

· Strada Complanare Ovest.

La sospensione avrà la durata di 21 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 05:00 del 03/10/2023.